Nederlanderschap van vier jihadisten ingetrokken

Minister Blok van Veiligheid en Justitie heeft het Nederlanderschap ingetrokken van vier uitgereisde jihadisten.

Volgens Blok hadden de vier zich aangesloten bij een terroristische organisatie in het buitenland.

Het is de eerste keer dat de minister van Veiligheid en Justitie deze bestuurlijke maatregel neemt op basis van een nieuwe wet, die het mogelijk maakt ook van mensen die nog niet zijn veroordeeld het Nederlanderschap in te trekken in het belang van de nationale veiligheid.

Het Nederlanderschap kan alleen worden afgenomen als mensen een dubbele nationaliteit hebben. Anders zouden ze stateloos worden.

Ongewenst vreemdeling

De betrokkenen zijn ook tot ongewenst vreemdeling verklaard; ze kunnen daardoor niet meer legaal naar Nederland of overige Schengenlanden.

De intrekking van het Nederlanderschap gaat per direct in. De rechter zal het besluit nog toetsen.

Blok maakte vorige maand al bekend dat hij het Nederlanderschap zou afnemen van een onherroepelijk veroordeelde jihadist. Die mogelijkheid bestond al langer, maar was nog nooit gebruikt.