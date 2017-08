Kabinet pakt jihadist Nederlandse nationaliteit af

Voor het eerst wil minister Blok gebruikmaken van de mogelijkheid om het Nederlanderschap af te pakken van een veroordeelde jihadist.

Deze mogelijkheid bestond al in de wet, maar er was nog niet eerder gebruik van gemaakt. Het kan alleen als de jihadist ook een andere nationaliteit heeft, omdat die anders stateloos wordt. Het is niet bekend welke tweede nationaliteit de veroordeelde jihadist heeft.

Zonder Nederlandse nationaliteit kan een jihadist niet legaal terugkeren naar Nederland. "Dat recht en andere rechten die aan het Nederlanderschap verbonden zijn, verspil je", zegt Blok. Hij benadrukt wel dat er een heel goede onderbouwing moet zijn om de nationaliteit van een terrorist af te pakken.

Geen veroordeling

In maart werd de bevoegdheid van de minister uitgebreid. Het Nederlands staatsburgerschap kan nu ook worden ingetrokken als er geen veroordeling is, maar de persoon wel een bedreiging is voor de veiligheid. In het geval waar Blok nu een besluit over heeft genomen is dus wel sprake van een veroordeling.

In antwoorden op vragen van de PVV schrijft minister Blok dat hij nog geen niet-veroordeelde jihadisten het Nederlanderschap heeft afgepakt, maar dat er wel een aantal dossiers in voorbereiding is.

Het Nederlanderschap intrekken is een zwaardere maatregel dan alleen het paspoort afpakken. Reispapieren werden al vaker geblokkeerd of in beslag genomen. Dat kan ook worden gedaan bij mensen die geen andere nationaliteit dan de Nederlandse hebben.