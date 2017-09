Initiatiefwet linkse partijen voor gelijke rechten payrollers

GroenLinks, SP en PvdA willen dat payrollers net zo veel gaan verdienen als mensen met een vast contract. Ze moeten ook dezelfde bescherming krijgen als collega's in vaste dienst. Vandaag komen de drie linkse partijen met een initiatiefwet om dat te regelen.

In Nederland werken op dit moment 200.000 mensen op een payroll-contract. Omdat zij op papier in dienst zijn van het payroll-bedrijf hebben zij andere arbeidsvoorwaarden dan collega's met een vast contract.

Ontduikingscontructie

Alle goede arbeidsvoorwaarden zoals een goed pensioen en een ziektekostenverzekering gelden niet voor een payroller, zegt PvdA-Tweede Kamerlid Gijs van Dijk. "Het is eigenlijk een soort ontduikingsconstructie geworden."

Daar moet deze nieuwe wet een einde aan maken. Payrollers en mensen met een vast contract vallen straks onder dezelfde cao, zo is het idee. "Payrollers krijgen dan net zoveel betaalt als hun directe collega's", zegt GroenLinks-Tweede Kamerlid Zihni Ă–zdil. "Maar denk ook aan de secundaire voorwaarden als vakantiegeld en pensioenopbouw."

Linkse samenwerking

Deze initiatiefwet is de eerste concrete samenwerking van de linkse partijen sinds de verkiezingen. En dit is nog maar het begin, zegt SP-kamerlid Bart van Kent. "Niet praten over een linkse samenwerking, maar het gewoon doen."

De drie partijen bezetten 37 van de 150 zetels in de Tweede Kamer. Ze rekenen op steun van andere partijen voor hun initiatiefwet.

Jaren geleden werd een soortgelijke motie breed gedragen in de Kamer. Daarin werd de regering verzocht te zorgen voor een gelijke behandeling van payrollwerknemers en mensen met een vast contract. Uiteindelijk kwam het niet tot een wetswijziging. De VVD lag dwars in het demissionaire kabinet.

Polder

Ook werkgevers en vakbonden hebben de afgelopen maanden gepraat over het aanpassen van de payrollwet, maar dat overleg is vorige week mislukt. Werkgeversorganisaties zijn fel tegen aanpassing van de regels.

"Het tast de flexibilieit van bedrijven aan", zegt de woordvoerder van VNO/NCW. "Uitwassen willen we bestrijden, maar voor veel bedrijven is payrolling een instrument om te kunnen groeien; zo kunnen ondernemers zich focussen op het ondernemen en de lasten en risico's van het werkgeverschap uitbesteden."