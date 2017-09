Froome na dubbel: ik kan het amper geloven

De Brit won de Tour al vier keer, maar was nog niet eerder de beste in Spanje. "Ik heb hier zes jaar voor gevochten. Drie keer stond ik op de tweede trede van het podium. Het is fantastisch om nu op de hoogste trede te staan."

En er was nog een primeur voor de Sky-renner. Hij won ook het puntenklassement door elfde te worden in de eindsprint. Dat was genoeg om de groene trui nog af te snoepen van ritwinnaar Matteo Trentin.

"Ik dacht: dit is waarschijnlijk de enige keer in m'n leven dat ik kans maak om de groene trui in een grote ronde te winnen. Dus ik gaf alles en slaagde erin nog wat puntjes te pakken. Geweldig."

En dat deed de eerzuchtige Froome niet om te bewijzen dat hij bij de groten uit de wielergeschiedenis hoort. "Ik ben gewoon een wielrenner. Als ik iets kan winnen, dan ga ik ervoor. Geweldig dat het is gelukt."