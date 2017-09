Defensie haalt Nederlandse toeristen op Sint-Maarten vandaag weg

Twee Hercules-transportvliegtuigen halen vandaag Nederlandse toeristen op die gestrand zijn op Sint-Maarten. Er is plek voor 280 passagiers. De toeristen worden naar Curaçao gevlogen, vanwaar ze terug naar Nederland kunnen.

Het is de bedoeling dat aan het begin van de avond (Nederlandse tijd) iedereen veilig op Curaçao is, zegt NOS-verslaggever Marjolein Hogervorst. Ze is op het commandocentrum van de Nederlandse marine op het eiland.

Er moet nog wel worden bekeken of het veilig is om op het vliegveld van Sint-Maarten te landen. Dat gebeurt zo snel mogelijk met een helikopter.

Het is niet precies bekend hoeveel Nederlandse vakantiegangers er op Sint-Maarten zijn. Reisorganisatie TUI heeft nog ongeveer 40 toeristen op het eiland zitten.