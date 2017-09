Amsterdamse antiradicaliseringsambtenaar vecht ontslag aan

De radicaliseringsambtenaar die door de gemeente Amsterdam de laan uit werd gestuurd, vecht haar ontslag aan. Dat bevestigt haar advocaat Richard Korver tegenover de NOS. De ambtenaar moest radicalisering van jongeren tegengaan. In juli werd zij geschorst omdat er vermoedens waren van belangenverstrengeling en fraude.

De vrouw zou in strijd met de gemeentelijke regelgeving opdrachten hebben gegund aan een persoonlijke relatie. Zij had haar leidinggevenden niet verteld over de vriendschap. De ambtenaar werd een week geleden ontslagen.

Onderzoek

In verband met het onderzoek heeft de gemeente de samenwerking met enkele personen en bedrijven opgeschort. Onderzocht wordt of zij betrokken zijn geweest bij belangenverstrengeling en onregelmatigheden in de bedrijfsvoering.

De topambtenaar zegt dat ze onterecht is ontslagen. "De stelling van mijn cliƫnt is dat er door haar geen strafbare feiten zijn gepleegd", zegt advocaat Korver. Wanneer de rechtszaak van start gaat, is nog niet duidelijk.