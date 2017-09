Bloedheet en behelpen: Iwan laat zijn hotel op Sint-Maarten zien

Drie dagen na de verwoestingen door orkaan Irma ligt het leven op Sint-Maarten nog stil. Er is sporadisch contact. Elektriciteit en stromend water zijn niet beschikbaar. Nederlandse militairen patrouilleren op het eiland, maar op veel plaatsen zijn ze nog niet geweest.

Intussen komt de volgende orkaan dichterbij. Jose zal naar verwachting de komende nacht rond 02.00 uur (08.00 Nederlandse tijd) ten noorden van Sint-Maarten langstrekken.

Airco is uitgevallen

Naast de duizenden bewoners zijn er nog verschillende Nederlandse toeristen op het eiland. De meesten van hen willen het liefst zo snel mogelijk geëvacueerd worden.

Iwan IJzer uit Amsterdam is een van hen. Hij heeft tegenstrijdige berichten gekregen over mogelijke evacuaties en heeft een video gemaakt van zijn schuilplaats in een resort. Daar zitten tientallen mensen. "Het is op dit moment bloedheet in de slaapzaal, omdat de airco is uitgevallen. De toiletten kunnen ook niet meer doorgespoeld worden."

IJzer vertelt dat ze op deze plek nog geluk hebben. "Er zijn andere plaatsen waar het lijkt alsof er een bom is ontploft, daar is niks van over."