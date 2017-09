'Spaans hof blokkeert voorlopig referendum in Catalonië'

Het Constitutionele Hof in Spanje steekt voorlopig een stokje voor het Catalaanse referendum over onafhankelijkheid, melden Spaanse media op basis van een gerechtelijke bron. De rechters bij het hof gaan zich buigen over de vraag of het referendum strijdig is met de Spaanse grondwet en schorten gedurende die periode de Catalaanse referendumwet op, aldus de Spaanse pers.

Gisteren ging het Catalaanse parlement akkoord met het referendum dat is voorzien voor 1 oktober. Premier Rajoy vroeg het Constitutionele Hof vervolgens om de Catalaanse referendumwet ongrondwettelijk te verklaren en daarmee te voorkomen dat de volksraadpleging wordt gehouden.