Luchtvaartsector klaagt in Tweede Kamer over Schipholbeleid

Vakantievlieger Corendon, die volgens de afspraken uit 2008 zijn vluchten van Schiphol naar de kleinere regionale vliegvelden moet verplaatsten, voorziet een financiële catastrofe als de overheid niet ingrijpt.

De regionale luchthavens lopen namelijk ook vol. "Luchthaven Lelystad had er al moeten zijn", zegt topman Van der Heijden. "Nu wordt het 2019 en dan ook nog met minimale capaciteit."

Ook Transavia wil best de korte vakantievluchten naar Lelystad verplaatsten. "Maar we weten de openingstijden nog niet eens", zegt operationeel manager De Ruiter. "Of waarnaar we kunnen uitwijken met een defect toestel."