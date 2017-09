Orkaan Irma bereikt Puerto Rico, tot nu toe drie doden in Caribisch gebied

De orkaan Irma, die door het Caribisch gebied raast, heeft het eiland Puerto Rico bereikt. Door de harde wind zitten daar zeker 600.000 huishoudens zonder stroom en bijna 50.000 huizen zonder water. Het is nog niet bekend of er op Puerto Rico doden of gewonden zijn gevallen.

Er worden windsnelheden van 160 kilometer per uur gemeld. Ook bij veertien ziekenhuizen is de stroom uitgevallen, zij draaien nu op noodaggregaten.