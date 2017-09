Meer verkeersongelukken bij scholieren: een tweede 'Stop de Kindermoord'?

E-bikes, scooters, brommers, auto's en een stoet met fietsende kinderen: naar school fietsen wordt steeds gevaarlijker, zo blijkt vandaag uit cijfers van onderzoeksbureau VIA. De eerste helft van dit jaar raakten bijna 3100 kinderen betrokken bij een ongeluk; in 2014 was dat nog 2600.

Het is niet de eerste keer dat het aantal verkeersongelukken significant stijgt. In de jaren zeventig kostte het verkeer per jaar 3300 mensen het leven, waaronder meer dan 400 kinderen. Boze burgers richtten vervolgens een burgeropstand op, onder het motto 'Stop de Kindermoord'.

"Die vroeg aandacht voor kinderen en andere zwakkere weggebruikers in het verkeer", vertelt Marco te Brömmelstroet, docent Urban Planning aan de Universiteit van Amsterdam. "Dat werkte: de politiek besloot dat het anders moest."

"Nu staan we weer op zo'n punt", vindt hij. "We weten best welke maatregelen werken, maar dan moet de politiek er wel voor kiezen."