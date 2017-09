'Scholieren krijgen vaker ongeluk door overbelaste wegen'

Scholieren zijn steeds vaker betrokken bij verkeersongelukken. Uit cijfers die het AD heeft opgevraagd blijkt dat in de eerste helft van dit jaar bijna 3100 kinderen tussen 4 en 18 jaar een ongeluk hadden. In de eerste zes maanden van 2014 waren dat er 2600. Het aantal kinderen dat in het verkeer gewond raakt, is ondanks het grotere aantal ongelukken wel gedaald.

Politie en verzekeraars spreken niettemin van een "zeer zorgelijke trend". De landelijk projectmanager infrastructuur van de politie noemt in het AD de "overbelasting" van wegen en fietspaden als voornaamste oorzaak. Omdat scholen steeds groter worden, groeien de verkeersstromen richting de scholen ook, zegt hij. "Massa's leerlingen beginnen tegelijk."

Grote verschillen

Ook de inrichting van wegen wordt genoemd als oorzaak van het stijgende aantal ongelukken. Twee derde daarvan gebeurt op wegen waar je 50 mag, maar bijna de helft van die wegen heeft geen apart fietspad. Opvallend is dat in Almere, waar een "vrijliggend fietsnetwerk" ligt, de kans op een ongeluk drie keer zo klein is als in de 'oude' steden Enschede, Groningen en Hilversum.

De Vereniging van Nederlandse gemeenten zegt in het AD dat het probleem wordt herkend. Een woordvoerder wijst ook op het gebruik van smartphones door jonge fietsers en op het gebrek aan handhaving. Om gevaarlijk weggedrag van appende jongeren te voorkomen, komen Veilig Verkeer Nederland en KPN later dit jaar met een speciaal fietsslot dat appen onmogelijk maakt.

VVN, het Verbond van Verzekeraars en de ANWB willen parallel meer verkeersveiligheid voor kinderen. In de krant noemen ze extra voorlichting op scholen en de aanpassing van wegen.