Serena Williams bevallen van dochter

Serena Williams is moeder geworden. De tennisster beviel gisteren in Florida van een dochter. Hoe zij heet, is nog niet bekendgemaakt. Vader van het kind is Alexis Ohanian, met wie Williams sinds eind vorig jaar is verloofd.

Williams maakte in april bekend dat ze in verwachting was. Toen ze in januari de Australian Open won, bleek ze al acht weken zwanger te zijn. De 23-voudige grandslamwinnaar is van plan om bij de volgende Australian Open weer op de baan te staan.

Het nieuws over de bevalling werd bekend kort voordat Williams' zus Venus in actie moest komen op de US Open. Venus Williams zei dat ze "super excited" was over het babynieuws.

De kersverse ouders worden op sociale media overspoeld met felicitaties, onder meer door Serena's coach. Die zegt op Twitter dat hij hoopt op een snel herstel van zijn speler. "Veel werk te doen", schrijft hij met oog op de Australian Open.