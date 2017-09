Seksboten Utrecht moeten weg, wie biedt?

In 2013 trok de gemeente de vergunningen in voor de boten aan het Zandpad en de werkplekken in het centrum. Aanleiding waren signalen van mensenhandel en slecht toezicht. Begin 2014 werd de huurovereenkomst van de ligplaatsen van de prostitutieboten opgezegd, maar doordat er nog allerlei gerechtelijke procedures liepen hoefden de boten niet meteen weggehaald te worden.

In april 2016 oordeelde de Raad van State dat de gemeente een juiste beslissing had genomen. Daarna werd een aantal boten weggehaald, waardoor er hier en daar een gat viel in de lange rij boten. Vervolgens gebeurde er niets meer. Daarop werd besloten de eigenaren een ultimatum te stellen om hun boten weg te halen, maar dat is vandaag verlopen.