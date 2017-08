Britse handelaar weet het zeker: sancties Noord-Korea werken niet

Economische zones

Barrett zegt dat de hoofdstad lang niet de enige ontwikkelde plek is in het land. "Pyonyang is natuurlijk het uithangbord, maar er zijn speciaal geplande economische zones, overal in het land. Wat bereikt is in Pyonyang, kan op andere plekken in het land ook bereikt worden, mits ze wat aanmoediging en ademruimte krijgen."

Dat de internationale sancties de handel met het communistische land niet volledig lamleggen, is al langer duidelijk. Een Nederlandse ondernemer vertelde vorige week dat er gewoon Nederlandse producten naar het land geëxporteerd worden. Niet alleen de geijkte exportproducten zoals zuivel en veevoer, maar ook Bavaria bier en televisies van Philips.

Afschrikken

Barrett ziet dat de internationale sancties sommige investeerders wel afschrikken. Vooral Europese investeerders laten het afweten, zegt hij, waardoor het land zich niet kan ontwikkelen. "We willen meer doen, maar ik ben bang dat de sancties mensen wegdrijven."

Ondertussen lijkt het einde van het conflict tussen de VS en Noord-Korea nog niet in zicht. Zuid-Korea liet vandaag tijdens een oefening als dreigement aan het noorden een flink aantal bommen vallen. En het Noord-Koreaanse persbureau schreef op zijn beurt gisteren dat Kim Jong-un zal doorgaan met raketlanceringen in de richting van de Grote Oceaan, om de wereld te laten zien dat het Amerikaanse eiland Guam binnen bereik ligt.