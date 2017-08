Iraaks leger herovert Tal Afar op IS

Tal Afar ligt in het noorden van Irak, iets ten zuidwesten van Mosul. Met de inname van Tal Afar is de hele provincie Niniveh weer in handen is van het Iraakse leger. Het was een van de laatste steden in Irak waar de IS-vlag nog wapperde.

IS heeft nog wel enkele steden in het westen van het land in handen, en de noordelijke stad Hawija. Drie jaar geleden was een derde van het Iraakse grondgebied door IS veroverd.