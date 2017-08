Rechter VS staat weigeren immigratiebeleid toe

Een federale rechter in Texas heeft op het laatste moment een wet geblokkeerd die het mogelijk maakt om steden die het immigratiebeleid van president Trump boycotten hard te straffen. De wet zou morgen ingaan. De rechter zegt in een voorlopige voorziening dat de wet mogelijk in strijd is met de grondwet.

De blokkade is daardoor nog niet definitief; er loopt nog een proces dat grote steden als Houston, Austin en Dallas hebben aangespannen. De Democratische steden zijn fel tegen de wet, die inhoudt dat zij een boete kunnen krijgen van ruim 25.000 dollar als zij het beleid niet uitvoeren.

De wet pakt niet alleen weigerende steden en gemeenten aan. Ook individuele politiemensen kunnen gestraft worden met een boete, ontslag of een gevangenisstraf.

Sanctuary cities

Texas grenst aan Mexico. In de staat wonen daardoor veel illegale immigranten. Volgens het beleid van de centrale regering moet er tegen criminele illegalen hard worden opgetreden, maar er zijn steden die zich daar niet aan houden. Zij worden 'sanctuary cities' genoemd.

De gouverneur van Texas kwam daarom met de strenge wet, "om gevaarlijke criminelen van de straat te houden". Voorstanders van sanctuary cities vrezen dat slachtoffers van een misdrijf minder snel hulp zoeken als de politie ook helpt bij hun uitzetting. Ook maken illegale immigranten dan minder snel gebruik van de gezondheidszorg en scholing voor hun kinderen.

President Trump probeerde eerder om steden die het immigratiebeleid dwarsbomen financieel te korten, maar ook daar stak een rechter een stokje voor.