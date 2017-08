Harvey zwakt af maar nieuwe overstromingen dreigen

De storm Harvey is in de Golf van Mexico verder afgezwakt en is nu een tropische depressie. In veel delen van Houston zakt het water iets. Tegelijkertijd wordt gewaarschuwd voor nieuwe overlast in het zuidwesten van de staat Louisiana, waar Harvey opnieuw aan land is gegaan.

In het grensgebied van de staten Texas en Louisiana kunnen nieuwe overstromingen ontstaan, waarschuwt het National Hurricane Center. De gouverneur van Texas, Greg Abbott, zegt dat het ergste nog niet voorbij is. Er kunnen nog altijd nieuwe gebieden overstromen, omdat meer regen is voorspeld.

Het dodental als gevolg van Harvey loopt gestaag op en staat inmiddels op 25. Woensdag werden zes familieleden, onder wie vier kinderen, dood gevonden in een busje dat door het water was meegesleurd.

Oorlogsschepen

In Texas zijn meer dan 30.000 mensen ondergebracht op opvangplekken. Zo'n 8500 Texanen zijn door reddingsdiensten in veiligheid gebracht.

Er is een enorme operatie op gang gezet om hulp te verlenen aan de getroffenen. Daaraan doen al 14.000 leden van de National Guard, de reservestrijdkrachten mee, en er zijn er nog eens 10.000 op weg. CNN meldt dat twee oorlogsschepen met hulpgoederen naar Texas op weg gaan.

Ontploffingsgevaar

Een ceo van een chemische fabriek die ten noordoosten van Houston ligt, heeft gewaarschuwd dat het complex weleens zou kunnen ontploffen. Eerder waren mensen in een straal van 2,5 kilometer rond de fabriek al geƫvacueerd. Volgens de ceo kan de temperatuur niet meer geregeld worden vanwege het uitvallen van de stroom. Een explosie zou leiden tot een enorme brand, luidt zijn waarschuwing. Het water staat er inmiddels bijna twee meter hoog.