Advies: NIP-test niet vergoeden uit basispakket

Het Zorginstituut adviseert de NIP-test voor zwangeren niet vanuit de basisverzekering te vergoeden. Volgens het Zorginstituut is de basisverzekering hiervoor niet bedoeld. Bij de test wordt gescreend hoe groot de kans is dat een kindje het syndroom van Down, Edwards of Patau heeft.

Het adviesorgaan stelt dat zorg alleen uit de basisverzekering kan worden vergoed als een verzekerde een individuele zorgvraag heeft waarmee hij naar een zorgverlener gaat. Bij prenatale screening is daarvan geen sprake, schrijft het Zorginstituut: "Het is een (ongevraagd) aanbod van zorg aan een deel van de Nederlandse bevolking, namelijk aan alle zwangere vrouwen."

Ook geldt als voorwaarde voor vergoeding via de basisverzekering dat de verzekerde "redelijkerwijs is aangewezen" op deze zorg. Dat is bij de NIP-test alleen het geval als sprake is van een medische indicatie, schrijft het instituut.

175 euro

De NIP-test (Niet-Invasieve Prenatale Test), waarbij bloed wordt afgenomen, is sinds april van dit jaar beschikbaar voor alle zwangere vrouwen. Er is 26 miljoen euro per jaar aan subsidie voor uitgetrokken en er geldt een eigen bijdrage van 175 euro. Dat is ongeveer gelijk aan de eigen bijdrage voor de combinatietest, die ten opzichte van de NIP-test minder betrouwbaar is en waarvoor behalve een bloedtest ook een nekplooimeting wordt gedaan via een echo.

Sinds 2014 kregen zwangere vrouwen de NIP-test in Nederland alleen aangeboden als uit de combinatietest een verhoogd risico naar voren kwam. Zwangeren zonder verhoogd risico die toch de NIP-test wilden laten doen, konden terecht in bijvoorbeeld Belgiƫ. Zij betaalden dan meer dan 500 euro.

Het Zorginstituut benadrukt er niet voor te pleiten dat de zwangere vrouw (en haar eventuele partner) de kosten zelf volledig dragen. De politiek moet besluiten of de overheid op een andere manier bijdraagt aan de kosten.