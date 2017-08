Klaas Otto kreeg honderden tapgesprekken gevangenen

Klaas Otto had in zijn cel de beschikking over honderden getapte telefoontjes van medegevangenen. Het precieze aantal is nog onduidelijk, maar vaststaat dat het er 800 tot 900 zijn, zegt de politie na onderzoek.

De voormalige leider van motorclub No Surrender zit vast op verdenking van onder meer afpersing en mishandeling. Vandaag werd bekend dat hij vanuit zijn cel mogelijk een aanslag plande op de officier van justitie in zijn zaak.

Vorige week werd al duidelijk dat Otto ten onrechte afgeluisterde gesprekken van medegevangenen had gekregen. Verdachten hebben het recht om hun eigen getapte gesprekken te beluisteren, maar door een fout kreeg Otto die van andere gedetineerden. Dat gebeurde al in februari.

Omvang

De omvang van de blunder was nog niet duidelijk. Een woordvoerder van de politie zegt nu dat het niet blijft bij enkele tientallen of zelfs enkele honderden taps. Volgens hem zijn het er eerder tegen de 900.

Otto kreeg de taps op dvd's en een harde schijf. Daarbij kreeg hij een laptop om ze te beluisteren. Die spullen zijn afgepakt na de ontdekking van de fout. Otto krijgt nog wel een gekuiste versie van zijn eigen telefoontjes, aldus de politie.