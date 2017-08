Sea Shepherd geeft jacht tegen Japanse walvisvloot op zee op

Sea Shepherd geeft de jacht op zee tegen de Japanse walvisvaarders op. De organisatie zal geen vloot meer naar de Zuidelijke IJszeeën sturen om de walvisjacht te verhinderen, zegt de oprichter van Sea Shepherd Paul Watson in een verklaring op Facebook.

Afgelopen jaar slaagden de Japanners er voor het eerst in jaren in om het door het land zelf opgelegde quotum van 333 dwergvinvissen te vangen. In eerdere jaren wist Sea Shepherd dat te verhinderen. Zo werd in 2013 maar 10 procent van het quotum van dat jaar gevangen.

Satellieten

Volgens Sea Shepherd hielden militaire satellieten afgelopen seizoen de posities van de actieschepen in de gaten. Daardoor hadden de Japanse schepen geen moeite om hun belagers te ontlopen.

Ook nam de Japanse regering verscherpte anti-terreurwetgeving aan, die volgens Sea Shepherd speciaal zijn ontwikkeld om hen het leven zuur te kunnen maken.

Voor het eerst dreigde Japan ook militaire middelen in te zetten om de walvisvaarders te ondersteunen. Sea Shepherd wil het daar niet op laten aankomen. "We hebben een nieuw plan nodig, en dat gaan we maken", schrijft oprichter Paul Watson in de verklaring.

Confrontaties

De afgelopen jaren waren er heftige confrontaties met de Japanse walvisvaarders. Dieptepunt was een aanvaring in 2010 waarbij het 24 meter lange actieschip Ady Gil tot zinken werd gebracht. Die aanvaring en andere incidenten leidden uiteindelijk ertoe dat bij een rechter werd afgesproken dat de twee partijen minimaal 450 meter afstand van elkaar zouden houden.

Walvisjacht is alleen toegestaan voor wetenschappelijke doeleinden, maar het Japanse onderzoeksprogramma wordt gezien als dekmantel voor commerciële vangst. In 2014 oordeelde het Internationaal Gerechtshof in Den Haag dat het programma onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing had. Daarop ontwikkelde Japan een nieuw programma met een lager quotum.

Sea Shepherd wordt sinds 2007 gesteund door de Postcode Loterij, met een bijdrage van in totaal 16,5 miljoen euro. De organisatie blijft wel actief in het walvisreservaat dat in 1994 rondom Antarctica werd ingesteld.