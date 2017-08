Infiltratie door politie op dark web 'lijkt succesvol'

De ondergrondse handel op het dark web heeft na de grote politie-actie van eind juli veel grotere klappen opgelopen dan na eerdere acties. Onderzoeksinstituut TNO concludeert dat in een eerste analyse over de activiteiten op het dark web sinds Operatie Bayonet van de Nederlandse politie en de FBI.

Bij die actie had de politie de online-marktplaats Hansa Market overgenomen. Daar werd onder meer gehandeld in drugs. Tegelijkertijd haalden de Amerikaanse autoriteiten de vergelijkbare site Alphabay uit de lucht. Gebruikers die overstapten naar Hansa, zoals de politie hoopte, liepen zo in de val: de politie kwam van alles over hen te weten en arresteerde meerdere drugsdealers.

Klantenkring weg

Volgens analisten van TNO hebben veel gebruikers van Alphabay en Hansa Market zich nu op de alternatieve handelssite Dream Market een nieuwe identiteit aangemeten. "Daarmee verloren ze in een klap hun trackrecord, reputatie en klantenkring", zegt TNO. Bij eerdere acties werd een 'waterbedeffect' waargenomen: toen verplaatsten gebruikers van een opgedoekte site hun handel gewoon naar een andere pagina.

Dat is nu dus in veel mindere mate gebeurd. TNO maakt de vergelijking met een sterrenrestaurant dat onverwacht sluit en ergens anders onder een nieuwe naam weer opent. "Klandizie zal uitblijven totdat er een nieuwe reputatie is opgebouwd", aldus de cyberanalisten.

De nieuwe tactiek "lijkt voor de afzienbare termijn succesvol", zegt TNO verder. Of het op de langere termijn ook daadwerkelijk leidt tot minder illegale activiteiten op het dark web, valt nog niet te zeggen.