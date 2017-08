Binnenvaart kampt met groot tekort aan schippers

Nederlandse bedrijven die actief zijn in de binnenvaart hebben in eigen land de grootste moeite om personeel te vinden. Volgens de brancheorganisatie, het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB), komt intussen 20 tot 30 procent van de bemanning van riviervrachtschepen uit landen als Polen, Roemeniƫ en Tsjechiƫ.

"De werkgevers willen echt het liefst Nederlandse medewerkers, ook vanwege de communicatie aan boord. Maar ze zijn er simpelweg niet", zegt woordvoerder Michiel Koning in De Telegraaf. Er zijn alleen al voor de functie van schipper 200 vacatures, waarvoor geen Nederlanders te vinden zijn.

15.000 banen

Door de aantrekkende economie groeit het aantal opdrachten voor de binnenvaart. Hierin vervult Nederland een leidende rol in Europa. Zo is de helft van het transport over de Rijn, met afstand de belangrijkste Europese waterweg, in handen van Nederlandse schepen.

Volgens onderzoek van de Rabobank telt Nederland zo'n 7500 binnenvaartschepen, die werk bieden aan naar schatting 15.000 mensen. Veel schepen varen tegenwoordig 24 uur per dag, waardoor er meer stuurlui nodig zijn. Twee jaar geleden zat de sector nog diep in de problemen.

Veel vakantie

De branche kampt met een negatief imago vanwege het beeld dat opvarenden van binnenvaartschepen lang van huis zijn. Dat klopt, maar er staat ook compensatie tegenover. "De meeste werkgevers hanteren roosters van twee weken op en twee weken af. Zulke lange periodes van vrije tijd biedt een doorsnee kantoorbaan niet", zegt Koning in de krant.

Mede geholpen door campagnes lijkt een groeiend aantal jongeren toch weer heil te zien in de binnenvaart, ook vanwege het vooruitzicht dat er na het examen een gegarandeerde baan wacht. Het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam en de Maritieme Academie Harlingen zien het aantal leerlingen stijgen, melden deze maritieme opleidingen.