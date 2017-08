De virtuele Vuelta van Bol: leuk, maar je wil meer

Het scheelde niet veel of Bol had de rode trui om zijn schouders gehad. Woensdag en vrijdag reed hij virtueel in het rood. Toch geeft dat weinig voldoening. "Daar merk je niet zoveel van, het enige wat echt rood is mijn gezicht door de zon. Je wil die trui echt hebben, maar dan moet alles meezitten en moet Sky het je gunnen. Het was mooi geweest, maar het is niet raar dat het niet is gelukt."

En dus is de Vuelta voor de 27-jarige wielrenner van Manzana Postobón nog niet geslaagd. De aandacht, de virtuele trui, het is niet voldoende. "Uiteindelijk wil je gewoon echt een keer op dat bovenste treetje staan."