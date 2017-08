Alternatieve route Lelystad Airport moet Teuge open houden

Als er wordt gekozen voor een andere vliegroute vanaf Lelystad Airport, dan kan luchthaven Teuge bij Apeldoorn open blijven. Dat zegt een werkgroep van luchtvaartwetenschappers en -adviseurs, die een alternatieve vliegroute vanaf Lelystad heeft gepresenteerd.

Vliegveld Teuge wordt met sluiting bedreigd, doordat Lelystad Airport flink gaat uitbreiden. Over twee jaar zullen er meer grote vliegtuigen landen op en vertrekken vanaf het vliegveld in Flevoland. Vanaf 1 april 2019 maken lijndiensten van dat vliegveld gebruik om Schiphol te ontlasten.

De vluchten vanaf Lelystad Airport gaan recht over vliegveld Teuge. Dat ligt zo'n 55 kilometer verderop, tussen Apeldoorn en Deventer. Gevolg is dat Teuge het Nationaal Paracentrum moet sluiten, want parachutespringen is dan niet meer mogelijk.

En dat zou volgens het vliegveld faillissement betekenen, omdat het voor de helft van zijn omzet afhankelijk is van die parachutesprongen. De directie werd medio juni volledig verrast door het bericht dat de route over Teuge zou lopen.

Vervolgens bleek in een gesprek met het ministerie Infrastructuur en Milieu, de Luchtverkeersleiding en de Commandant Luchtstrijdkrachten dat er geen ruimte zou zijn voor aanpassingen.

Minder overlast

Teuge heeft daarop een werkgroep van experts samengesteld. Die heeft nu dus een andere route aangegeven die niet over Teuge gaat, twintig kilometer korter is en minder overlast veroorzaakt. Met de lobby hoopt Teuge politici ervan te overtuigen dat er goede alternatieven zijn.

De alternatieve route loopt vanaf Lelystad aan de oostkant van Harderwijk over Hulshorst en Hierden naar Voorthuizen of Radio Kootwijk. De eerdere route ging aan de andere kant langs Apeldoorn over Epe, Oene en Teuge. Lelystad Airport gaat in de nieuwe situatie zo'n veertien vluchten extra per dag verwerken.