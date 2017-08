Turkse Nederlander Volkan Caliskan toch vrij

De Turkse Nederlander Volkan Caliskan, die in Turkije vastzat op verdenking van 'steun betuigen aan terroristen', is vrijgelaten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat Caliskan nog wel verdachte is en dat hij daarom Turkije niet mag verlaten.

Vanochtend leek het er nog op dat Caliskan in tegenstelling tot andere verdachten in zijn zaak in de cel moest blijven. De andere verdachten kwamen gisteren al vrij. Er was geen verklaring gegeven voor de langere detentie van Caliskan.