Koenders laakt uitspraak ambassadeur over Hongarije

Minister Koenders neemt afstand van de uitspraken van de vertrekkend ambassadeur in Hongarije Gajus Scheltema over de Hongaarse regering.

"Er kan wat betreft de Nederlandse regering op geen enkele manier een relatie gelegd worden tussen wat terroristen doen en de Hongaarse regering", zei Koenders na de wekelijkse kabinetsvergadering.

In een afscheidsinterview met een Hongaars weekblad vergeleek de Nederlandse ambassadeur Gajus Scheltema de retoriek van de Hongaarse regering met die van moslimterroristen. Volgens Scheltema creëren ze vijanden volgens hetzelfde principe. Koenders neemt afstand van die vergelijking.

Excuses?

Koenders wil niet ingaan op de vraag of Nederland nu excuses gaat aanbieden. "Ik heb nog niet eens met de minister gesproken." De komende dagen wil hij rustig met de Hongaarse collega's gaan praten.

"Ik begrijp dat ze geïrriteerd zijn. Ze zijn ook een bondgenoot. Het is waar dat Nederland ook kritiekpunten op Hongarije heeft als het gaat om ngo-wetgeving of de manier waarop ze vluchtelingen niet opnemen. Maar wij zullen laten zien dat de Nederlandse regering het op dit punt van het interview niet met de ambassadeur eens is."