Veel doden bij aanvallen op politieposten Myanmar

In Myanmar zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij aanvallen op politieposten. De aanvallen werden gepleegd door Rohingya, de islamitische minderheid in het overwegend boeddhistische land.

De militanten, bewapend met geweren en machetes, vielen politieposten, grensposten en een legerbasis aan. 24 plekken waren doelwit. Een agent van de grenspolitie zei dat zijn grenspost 150 aanvallers het hoofd moest bieden.

Onder de doden zijn acht agenten, een medewerker van een grenspost en zestien militanten.

Bevrijdingsleger

De verantwoordelijkheid is opgeëist door de het Arakan Rohingya bevrijdingsleger. De Rohingya wonen vooral in de staat Rakhine, in het westen van Myanmar. Arakan verwijst naar het koninkrijk dat in datzelfde gebied bestond tot 1784.

In Myanmar wonen ruim een miljoen moslims. Er zijn grote spanningen tussen deze minderheid en de rest van Myanmar. Ook nu de militaire regering al enkele jaren is verdwenen, worden de Rohingya onderdrukt. Ze krijgen de Myanmarese nationaliteit niet en worden veelal beschouwd als illegale immigranten uit Bangladesh.

Kritisch VN-rapport

Het afgelopen jaar heeft de regering jacht gemaakt op militanten in Rakhine. 80.000 mensen zijn naar Bangladesh gevlucht. Volgens de Verenigde Naties heeft het leger zich schuldig gemaakt aan moord en verkrachting. Zeker 1000 woningen werden platgebrand.

De aanvallen kwamen enkele uren na de publicatie van een rapport van de VN-commissie voor Rakhine. De VN dringt er in het rapport bij de Myanmarese regering op aan prioriteit te geven aan het ontwikkelen van de economie in Rakhine.