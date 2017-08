Ajax nu al klaar in Europa: een historisch slechte prestatie

Een Europese finale halen en het seizoen daarop direct stranden in de voorronde. De malaise is groot bij Ajax, dat buiten de straf voor het staafincident in 1990 voor het laatst in 1965 een Europees hoofdtoernooi misliep. Toen na een dertiende plaats in de eredivisie.

Vorig jaar speelden de Amsterdammers nog de finale van de Europa League en daarna werden ze uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League en nu ook door Rosenborg BK in de play-offs van de Europa League.

Terug naar FC Twente

In Nederland kan alleen FC Twente zich vereenzelvigen met Ajax. De Tukkers speelden in 1975 de UEFA Cup-finale tegen Borussia Mönchengladbach (die ging verloren) en misten het seizoen daarop Europees voetbal omdat ze ook de bekerfinale verloren van FC Den Haag en slechts vierde werden in de competitie.