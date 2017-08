'Zwaar dramatische avond voor Ajax'

Bij Hakim Ziyech was de verslagenheid groot. "Hoe het was in de kleedkamer? Doodstil", zei hij aanvankelijk tegen Fox Sports. "Maar er zijn ook wel wat dingen gezegd. Iedereen sprak uit emotie. Wat daar is gezegd, kun je beter binnenskamers houden. Iedereen was woedend. En daarna was het doodstil."

'Een schande'

Ook de middenvelder weigerde Keizer aan te wijzen als schuldige voor de zeldzame exit uit Europa. "Je komt heel goed terug in de tweede helft", wees hij op de twee doelpunten waardoor de gunstige tussenstand 1-2 werd bereikt. "Het is vervolgens een schande hoe je het weggeeft. Er was helemaal niets aan de hand."