Bestuurder Spaanse bestelauto vrijgelaten; geen verband met terreurdreiging

De politie heeft de bestuurder van de Spaanse bestelauto die gisteravond in de buurt van de Maassilo in Rotterdam werd aangehouden, vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer.

De gasflessen die de Spanjaard bij zich had, houden volgens de politie geen verband met de terreurdreiging waardoor een concert van de popgroep Allah-Las werd afgelast. De man is monteur en had de gasflessen nodig voor zijn werk.

Opvallend rijgedrag

De man werd gisteravond in de omgeving Maassilo aan de kant gezet, nadat er informatie was binnengekomen over een terreurdreiging. De politie vond dat hij opviel viel door zijn rijgedrag. In het laadruim vonden agenten enkele gasflessen.

Medewerkers van de explosievenopruimingsdienst onderzochten het voertuig. Dat leverde geen verdere verdenking op. Ook een huiszoeking leverde geen link op met de terreurdreiging.