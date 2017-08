Popconcert R'dam op last politie afgelast, concertzaal meldt terreurdreiging

In Rotterdam is een popconcert in de Maassilo afgelast op last van de politie. De concertzaal meldt op Twitter dat dat vanwege een terreurdreiging is. De politie heeft dat nog niet bevestigd. Er stond een optreden gepland van Allah-Las, een popgroep uit Californië.

Er zijn agenten met kogelwerende vesten bij de concertzaal. Tientallen concertgangers worden tegengehouden. Ter plekke is een anti-terreureenheid van de Dienst Speciale Interventies (DSI). Het pand wordt ontruimd.

De capaciteit van de zaal is ongeveer duizend man. Om 19.30 uur zou de concertzaal opengaan voor bezoekers.