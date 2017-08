Honden die overlast geven in beslag nemen? Zo zit het

Honden die uren- of zelfs dagenlang blaffen, tot ergernis van de buren, mogen die worden weggehaald? In Zwijndrecht kan dat in ieder geval vanaf september. De politie daar mag eigenaren beboeten en in het ergste geval de overlast gevende hond weghalen.

Op onze Facebookpagina kwamen hier veel vragen over binnen. De belangrijkste antwoorden op die vragen staan hieronder.

Waarom doet Zwijndrecht dit?

De aanleiding: de eigenaar van een hond die heel veel overlast veroorzaakte was beboet, maar ging in hoger beroep en won de zaak. De gemeente miste een bepaalde regel in hun algemene plaatselijke verordening (APV), waardoor ze officieel geen boete mochten uitschrijven. Ze hebben de regel nu toegevoegd.

Waar gaat een hond heen?

Een hond die in beslag wordt genomen, gaat naar het asiel. Een gebruiker schreef op Facebook dat de hond in een asiel niet zal veranderen en veel zal blijven blaffen. De burgemeester van Zwijndrecht, Dominic Schrijer, benadrukt dat de hond bij het baasje weghalen het laatste redmiddel is.

Het liefst werken de gemeente en de eigenaar samen aan een oplossing waardoor de hond minder gaat blaffen, "bijvoorbeeld met vrijwilligers die de hond van een druk baasje kunnen uitlaten. Maar het baasje kan ook zelf vaker thuis zijn of met de hond op training gaan", zegt de burgemeester.

In welke gemeenten kan dit?

"Het idee is niet zelf verzonnen," zegt de burgemeester. "In meerdere gemeenten, zoals Apeldoorn hebben ze de regelgeving ook."

De persvoorlichter van die stad bevestigt dat, waardoor in theorie ook hondeneigenaren in Apeldoorn beboet zouden kunnen worden. In de praktijk is dit nog nooit gebeurd. "We hebben het tot nu toe altijd kunnen oplossen met een goed gesprek."

Waarom pas na vier keer waarschuwen?

Dat een hond 'pas' wordt weggehaald na vier keer waarschuwen, ligt niet aan de regels van de gemeente. "Dat is het protocol dat de politie toepast," zegt de burgemeester van Zwijndrecht. Baasjes krijgen genoeg tijd om iets te doen aan de overlast.