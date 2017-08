Ramp dreigt, Rode Kruis wil geld en kaartenmakers voor Bangladesh

Steeds meer mensen in Bangladesh en Nepal worden uit hun huizen verdreven door hevige regenval en zware overstromingen. Volgens het Rode Kruis dreigt er een ramp. De hulporganisatie opent daarom giro 6868.

Wie wil, kan ook op internet kaarten intekenen van het getroffen gebied. De 'mapping'-actie is voor het Rode Kruis na een paar dagen al een groot succes in Nepal.

Steeds meer mensen in het gebied wachten op voedsel, drinkwater en medicijnen. Maandag hadden nog 16 miljoen mensen acute hulp nodig, inmiddels zijn dat er 24 miljoen, zegt het Rode Kruis. Meer dan 700 mensen zijn omgekomen in het natuurgeweld.

Op dit moment is vooral in Bangladesh de situatie nijpend, zegt woordvoerder Iris van Deinse in het NOS Radio 1 Journaal. "Wat we horen is dat in Nepal het waterpeil aan het dalen is, en dat juist in Bangladesh en India, het waterpeil stijgt. Daar worden dus meer mensen getroffen."

De situatie in de getroffen landen is heel erg slecht, zegt Van Deinse. "Er zijn 1800 hulpverleners die 24 miljoen mensen moeten helpen. Veel mensen hebben geen voedsel en geen drinkwater. Ze zijn totaal afgesloten van de buitenwereld, want er is geen elektriciteit."