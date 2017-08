Rode Kruis zoekt kaartenmakers voor overstromingen Azië

Vanwege zware overstromingen in Azië doet het Rode Kruis een bijzondere, wereldwijde oproep. De hulporganisatie vraagt deze keer niet om geld of hulpgoederen, maar zoekt mensen die via internet rampgebieden in kaart kunnen brengen.

In Nepal, Bangladesh en India zijn door de zware overstromingen ruim 16 miljoen mensen getroffen. Er is een tekort aan voedsel en door vervuild water breken ziektes uit. Door de overstromingen zijn al honderden mensen om het leven gekomen. In Bangladesh en Nepal staat meer dan een derde van het land onder water.

Vanwege de aanhoudende regen vreest het Rode Kruis dat de situatie verder verslechtert. De hulporganisatie verleent hulp met voedsel, schoon drinkwater en materialen voor onderdak, maar in sommige gebieden is het moeilijk om de hulpgoederen op de goede plek te krijgen.

Geen of verouderde kaarten

Onder meer in Nepal zijn veel gebieden nog niet goed in kaart gebracht. Daarnaast zijn door de aardbeving van twee jaar geleden zoveel wegen onbegaanbaar geworden of verlegd, dat oude kaarten grotendeels onbruikbaar zijn. Daardoor weet het Rode Kruis soms niet hoe het gebieden kan bereiken of waar de meeste hulp nodig is.

De organisatie doet daarom een oproep aan mensen uit de hele wereld om via internet te helpen met het in kaart brengen van de rampgebieden. Met behulp van recente satellietbeelden kunnen vrijwilligers wegen, gebouwen en rivieren intekenen. Ook hoopt het Rode Kruis hierdoor open plekken te vinden waar bijvoorbeeld helikopters kunnen landen.

De hulporganisatie hoopt op veel reacties. "Die hulpgoederen moeten zo snel mogelijk naar mensen toe en dan heb je alle hulp nodig", zegt Iris van Deinse. Op de site van het Rode Kruis staat uitgelegd hoe het werkt.