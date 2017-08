Tientallen miljoenen voor woningen overlevenden Grenfell Tower

Londen gaat tientallen miljoenen uitgeven om de overlevenden van de Grenfell Tower een nieuw vast onderkomen te geven. Dat meldt de Evening Standard.

De woningen worden gekocht in de buurt van waar de toren stond, in de wijken North Kensington, Ladbroke Grove, Notting Hill en Holland Park. Omdat dat de duurste plekken van de Britse hoofdstad zijn, is dat een flinke uitgave.

Tientallen miljoenen

Het stadsdeel Kensington en Chelsea hebben 20 miljoen pond uitgetrokken om sociale huurwoningen te kopen, die tussen de 500.000 en 1,5 miljoen pond per stuk kosten. Daar komt nog 15 miljoen pond bij voor de zeventien erfpachters die in Grenfell Tower woonden.

Een potje van nog eens 40 miljoen pond moet voormalig bewoners van de flat garanderen dat ze nooit meer huur gaan betalen dan ze zouden hebben betaald als ze nog in Grenfell Tower hadden gewoond.

Hotels

Op 14 juni brak er brand uit in de woontoren. Daarbij kwamen zeker 80 mensen om het leven. De brand kon zich waarschijnlijk snel verspreiden door brandbaar materiaal aan de buitenkant van het gebouw.

De mensen die hun huis verloren, wonen veelal nog in hotels en zijn daar boos over. Slechts veertien van de 158 huishoudens hebben inmiddels een nieuwe woning toegewezen gekregen. Op dit moment betaalt de overheid zo'n 1000 pond per familie voor tijdelijke woonruimte.

De eerste huurders moeten binnen zes weken hun nieuwe woning gaan betrekken.