'Duitse Denk' hoopt te profiteren van oproep Erdogan

Ze bestaan net een jaar, de Duitse ADD, de Allianz Deutscher Demokraten. Oprichter is de Turks-Duitse ondernemer Remzi Aru. In de Turkse pers wordt zijn partij al "het Duitse Denk" genoemd. Met de ADD doet Aru mee aan de landelijke verkiezingen, maar alleen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Daar wonen de meeste Duitsers met een Turkse achtergrond. Op zijn kandidatenlijst staan alleen Turkse Duitsers, maar hij zegt dat zijn partij er is voor alle immigrantengroepen.

"Op dit moment is 17% van de Duitse bevolking van niet-Duitse komaf", zegt Aru. "In Duitsland proberen ze over de rug van immigranten stemmen te winnen en dat was ik zat. Daarom heb ik een nieuwe partij opgericht. In de groep tot 10-jarigen is zo'n 35% immigrant." Aru zegt dat deze groep snel groeit en dat het daarom belangrijk is dat zijn geluid klinkt.

Stemadvies Erdogan

Hij voelt zich gesteund door de Turkse president Erdogan, die opnieuw stemadvies heeft gegeven aan Turken in Duitsland. "Stem absoluut niet op partijen die vijandig zijn tegen Turkije", zei Erdogan. "Jullie moeten samen zijn met de vrienden van Turkije. Maak je er niet druk om dat het kleine partijen zijn. Maar maak ze groter."

Erdogan noemde de partij niet bij naam, maar volgens Aru doelde de president met zijn oproep op zijn partij. "Ik ben hem daar heel erg dankbaar voor", zegt de partijleider van ADD. Hij hoopt door de aanbeveling van Erdogan meer stemmen te krijgen.

Vijanden

Eerder leidden opmerkingen van Erdogan tot veel ophef in Duitsland. Hij gaf ongevraagd stemadvies voor de verkiezingen in Duitsland van september en riep Turken op om niet op de CDU van Merkel, de SPD van Schulz of Die Grünen te stemmen.

Hij noemde die partijen "vijanden van Turkije", tot woede van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Gabriël. Die noemde het een nog nooit vertoonde inmenging in de soevereiniteit van Duitsland. Erdogan zelf vindt dat hij dit wel mag zeggen, omdat Duitsland zich volgens hem ook bemoeide met het referendum in Turkije in april.

"Een zogenaamde Turk is daar een nee-campagne begonnen", brieste Erdogan. "Jullie hebben de Duitse deur voor de Turkse president dichtgegooid. Zowel Merkel als de oppositie. En nu doe ik een oproep vanaf hier. Tijdens die campagne hebben ze Turkije aangevallen. Waarom zou ik mijn burgers niet een boodschap willen meegeven?"