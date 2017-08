Drie atletiekofficials blijven levenslang geschorst. Het internationaal sporttribunaal CAS heeft het beroep dat ze hadden aangetekend tegen hun straf, afgewezen.

Het gaat om IAAF-official Papa Massata Diack uit Senegal, het voormalig hoofd van de Russische atletiekfederatie Valentin Balachnitsjev en de voormalige coach van het Russische nationale team Aleksei Melnikov.

Omkoping

De drie werden in januari 2016 door de ethische commissie van de internationale atletiekfederatie IAAF bestraft voor hun betrokkenheid bij omkopings- en afpersingspraktijken met als doel dopinggevallen in Rusland te verdoezelen.

Zo werd de Russische marathonloopster Lilija Sjoboechova niet geschorst na een positieve controle. Daardoor kon ze alsnog deelnemen aan de Olympische Spelen in Londen in 2012.

Sjoboechova betaalde 450.000 euro aan Balachnitsjev. Uiteindelijk kreeg ze pas in februari 2013 een schorsing van twee jaar opgelegd.

Diack, die ook de zoon is van oud-voorzitter Lamine Diack van de IAAF, Balachnitsjev en Melnikov hadden al aangekondigd in beroep te gaan tegen hun levenslange schorsing. Dat is vandaag dus tevergeefs gebleken.