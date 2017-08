Trio aangehouden voor diefstal babymelkpoeder

De politie heeft de afgelopen nacht drie verdachten aangehouden voor een bedrijfsinbraak in Diemen. In het bedrijf lag babymelkpoeder opgeslagen.

De politie kwam rond 03.15 uur in actie toen aan alarm op een bedrijventerrein in Diemen afging. Agenten reden er volgens NH Nieuws gauw heen en stuitten op een aantal verdachten, die allemaal wegrenden. Na een korte achtervolging en zoekactie in de omgeving werd het trio (16, 19 en 20 jaar oud) aangehouden.

Zijdeur

Naast het bedrijfspand in Diemen stond een witte bestelbus, met de zijdeur nog open. De politie zag daarin een aanzienlijke hoeveelheid babymelkpoeder liggen. De bestelbus, met het melkpoeder, is door de politie in beslag genomen. De verdachten zitten vast.

Opmerkelijk genoeg was het ruim twee jaar geleden ook al raak bij hetzelfde bedrijf. Ook toen werd volgens Diemer Nieuws "een grote hoeveelheid babymelkpoeder" meegenomen. Destijds lukte het de politie niet om de dieven te achterhalen.

China

Een paar jaar geleden was er een run op Nederlands babymelkpoeder. Veel daarvan ging naar China omdat daar een melkpoederschandaal speelde. Albert Heijn meldde vorige week dat er sprake is van een nieuwe run en verkoopt klanten nu maximaal twee pakken per dag. Maar Nutricia, de grootste producent van melkpoeder ter wereld, zegt dat er niets aan de hand is. "De vraag fluctueert altijd."