Volop boeken kaften, want digitaal onderwijs groeit maar 'stapje voor stapje'

Waarom is digitaal nog niet doorgebroken? "Om allerlei redenen. Op een beeldscherm werken is niet voor alle leerdoelen beter en voor een school en de leraren is het een grote omslag. Je kunt je voorstellen dat het lastig is om de aandacht te krijgen als je naar een klas kijkt met twintig schermen."

Hoogleraar educatie Jan van Tartwijk ziet dat uitgeverijen bezig zijn met digitale producten, maar dat het aanbod nog niet voldoende is. "Mensen hebben vaak het gevoel dat ze makkelijker op papier lezen dan op elektronische apparaten, maar dat maakt naar mijn idee niet zo veel uit. Om iets te leren is het belangrijk om actief met een tekst bezig te zijn," zegt Van Tartwijk.

En dat kan met digitale producten heel goed. Van Tartwijk: "Digitaal onderwijs heeft veel mogelijkheden: je kan video's gebruiken en hyperlinks plaatsen in de tekst. Dat werkt heel prettig."