Rotterdammer (24) opgepakt voor dodelijke schietpartij Maastricht

De politie heeft een 24-jarige man uit Rotterdam opgepakt voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in Maastricht vorige week. Een Maastrichtenaar van 22 kwam om het leven.

Buurtbewoners hoorden woensdagavond rond 23.00 uur knallen in het huis in het noorden van de stad. Toen agenten kwamen kijken, vonden ze binnen de zwaargewonde man. Hij overleed korte tijd later.

Het slachtoffer is een bekende van de politie uit het Maastrichtse drugsmilieu. Het is nog niet duidelijk of de schietpartij hiermee te maken heeft. De Rotterdammer werd vrijdag aangehouden.