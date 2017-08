Dodelijke schietpartij in woning Maastricht, ook dode in Enschede

In Maastricht is aan het einde van de avond een dode gevallen bij een schietpartij. De politie zegt dat getuigen rond 23.00 uur knallen hoorden in een huis in het noorden van de stad. Toen agenten kwamen kijken, vonden ze binnen een zwaargewonde. Die overleed korte tijd later.

De politie kan nog niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer of over de toedracht. Ook is nog onduidelijk hoeveel mensen in de woning in Maastricht aanwezig waren. Er is nog niemand aangehouden.

Ook dode in Enschede

In een huis in Enschede is gisteravond eveneens een dode aangetroffen. Het gaat om een man. De politie kan nog niet zeggen hoe die om het leven is gekomen. In de woning zijn drie mensen aangehouden. Waarvan zij precies worden verdacht, is niet bekend.