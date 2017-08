Weer aanvaring marineschip VS en vrachtschip

Voor de tweede keer in ruim twee maanden is een Amerikaanse marineschip in aanvaring gekomen met een vrachtschip. Het ongeluk gebeurde in de Straat van Malakka toen de USS John S. McCain op weg was naar Singapore.

Het schip botste rond 05.30 uur plaatselijke tijd op een olietanker onder Liberiaanse vlag. Volgens de eerste berichten raakte het marineschip beschadigd aan bakboordzijde. Hoe het andere schip eraan toe is, is niet bekend. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen.

De torpedobootjager McCain is vernoemd naar twee admiraals, vader en zoon John S. McCain. Zij zijn de vader en opa van senator John McCain.

Slecht zeemanschap

In juni vielen er zeven doden toen de USS Fitzgerald in de buurt van Japan op een Japans vrachtschip botste.

Drie dagen geleden werd bekend dat deze aanvaring veroorzaakt werd door slecht zeemanschap en leiderschap en voorkomen had kunnen worden. De leiding van de Fitzgerald en enkele anderen werden uit hun functie gezet.