EK hockey dag 3: Oranjevrouwen tegen België

De hockeyvrouwen proberen vanavond hun goede EK-start tegen Spanje (3-1) een vervolg te geven tegen België. Onze zuiderburen eindigden twee jaar geleden als vijfde op de EK.

De aanvang van het tweede groepsduel van Oranje is om 20.00 uur. De televisie-uitzending start om 19.30 uur op NPO 3 met een voorbeschouwing en analyse van Ellen Hoog. Het duel van de Nederlandse hockeyvrouwen is ook te volgen via NOS.nl en NPO Sport.

In totaal staan er vandaag in Amstelveen zes wedstrijden op het programma. De eerste is al om 9.00 uur en daarin nemen de hockeyers van Engeland en Polen het tegen elkaar op. In de wedstrijd voor Oranje is het de beurt aan de hockeysters van Duitsland en Engeland (17.45 uur). Alle duels zijn te volgen via NOS.nl en NPO Sport.