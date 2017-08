Terreuraanklacht tegen moslims na moskeebrand Melbourne

Drie militante moslims worden aangeklaagd voor terrorisme vanwege een brand in een moskee in Melbourne in Australië. Twee van de drie zitten al langere tijd vast, de derde werd gisteravond gearresteerd. Ze zouden door IS zijn geïnspireerd om de brand in de sjiitische moskee in december vorig jaar te stichten.

De drie mannen van 25, 27 en 29 jaar zijn soennieten. Ze worden ervan beschuldigd dat ze verdeeldheid wilden zaaien binnen de moslimgemeenschap in Melbourne. Ze kunnen levenslang krijgen voor de brandstichting.

Volgens het hoofd antiterrorisme van de nationale politie kan er geen misverstand over bestaan dat de aanslag erop was gericht de bezoekers van deze moskee en de bredere moslimgemeenschap te intimideren en te beïnvloeden.

Verhoogd dreigingsniveau

De mannen van 25 en 27, die al langer vastzaten, worden ook beschuldigd van het stichten van brand een maand eerder in het Imam Ali Islamitisch Centrum in Melbourne. Ze verschijnen morgen voor de rechter. De 29-jarige man die gisteravond werd opgepakt, wordt vandaag voorgeleid.

In Australië geldt sinds 2014 een verhoogd dreigingsniveau. Het land is alert op aanslagen door teruggekeerde jihadgangers en hun aanhangers. Er zijn tot nu toe dertien aanslagen voorkomen, zegt de politie.

Op 23 december werd een grote aanslag voorkomen in Melbourne. Eerder deze maand werden twee mannen beschuldigd van het voorbereiden van een terroristische aanslag op een vlucht van Etihad Airways. Ze wilden eind juli een bom in de bagage van een broer van een van hen stoppen.