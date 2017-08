Irak begonnen aan strijd om Tal Afar

Het Iraakse leger is begonnen aan de strijd om de stad Tal Afar te veroveren op IS. Samen met de internationale coalitie, sjiitische milities en Koerdische strijders wordt er geprobeerd IS te verslaan.

"Geef je over of sterf", zei de Iraakse premier Abadi tegen de IS-strijders in de televisietoespraak waarin hij de opmars naar Tal Afar aankondigde.

Het is het eerste grote Iraakse offensief sinds de bevrijding van Mosul uit handen van de terreurgroep, vorige maand. De stad ligt 80 kilometer ten westen van Mosul en was in juni al omsingeld door het leger.

Uitgeput

Irak gaat ervan uit dat er nog zo'n 2000 strijders van IS in de stad aanwezig zijn. De Iraakse bevelhebbers verwachten dat ze zijn uitgeput door de aanhoudende bombardementen van de afgelopen weken en een gebrek aan bevoorrading.

Een Amerikaanse generaal vreest echter dat de IS-strijders tot de laatste adem zullen doorvechten, omdat ze niks te verliezen hebben. De strijd kan moeilijk worden doordat IS burgers als levend schild gebruikt en tunnels in de stad heeft gegraven.

Gevlucht

Toen IS de stad in 2014 veroverde, woonden er 200.000 mensen in Tal Afar. De stad stond al langer bekend als woonplaats van soennitische extremisten, van wie velen de kant van IS kozen.

In de loop der jaren vluchtten veel inwoners. Momenteel verblijven er volgens het Iraakse leger nog zo'n 5000 burgers in de stad. De VN schat dat er nog tussen de 10.000 en 40.000 burgers zijn.

Libanon

IS ligt ook in Libanon onder vuur. Daar viel het regeringsleger gisteren de stad Ras Baalbek aan. Dat is het laatste bolwerk van de terreurbeweging in het land.

Bij de strijd kwamen volgens het leger twintig IS-strijders om en raakten tien militairen gewond. Het leger zou een derde van het gebied van IS hebben veroverd.