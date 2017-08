Weduwe Liu laat na maand iets van zich horen

Een maand na de dood van Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo is er weer een teken van leven van zijn weduwe, Liu Xia. Na de dood van haar man verdween ze uit de openbaarheid, waarschijnlijk onder druk van de Chinese autoriteiten.

Liu Xia is nu te zien in een YouTube-video, waarin ze om tijd vraagt om haar verlies te verwerken. "Geef me tijd om te rouwen en mijn hart te helen", zegt ze met een hese stem, terwijl ze een sigaret rookt. "In de toekomst, als het op verschillende manieren weer beter met me gaat, zal ik weer bij jullie zijn."

Het is onduidelijk wie de video op YouTube heeft geplaatst. Medestanders van de Liu's vrezen dat de weduwe de video onder druk van de Chinese autoriteiten heeft gemaakt.

"Je ziet aan haar lichaamstaal dat ze geen nauwe relatie heeft met de persoon die de opnames maakt. Ze spreekt ook niet relaxed. De boodschap is voorgekauwd, dat is niet haar stijl", zegt een bekende van Liu vanuit Hongkong.