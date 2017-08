Ook België weert producten met te veel fipronil

België haalt etenswaren uit de handel als er te veel fipronil in zit. Het voedselagentschap FAVV zegt de Europese norm te zullen hanteren, zelfs als de producten geen gevaar voor de volksgezondheid vormen.

Eerder bleek al dat door het gebruik van besmette eieren er ook te veel fipronil in koekjes en andere etenswaren kan zitten. Omdat het om lage concentraties gaat, was er volgens een Nederlandse onderzoekslaboratorium geen gevaar voor de volksgezondheid. Het is onduidelijk of de producten met te veel fipronil uit de handel zijn genomen, omdat dat aan de individuele producent werd overgelaten.

Frankrijk liet eerder deze week zeventien soorten Nederlandse wafels uit de schappen van de supermarkten halen, omdat er te veel van het antiluizenmiddel in werd aangetroffen, al was ook hier geen gevaar voor de volksgezondheid. De Franse autoriteiten testen zelf of er te veel fipronil in de levensmiddelen zit.

Eventueel terugroepactie

De FAVV onderstreept nu dat dat ook in België zal gebeuren als er te veel fipronil wordt aangetroffen. "De producten die de maximale residulimiet overschrijden zijn niet conform en worden dus uit de handel genomen, zelfs indien ze geen gevaar betekenen voor de volksgezondheid", schrijft de FAVV. Voor zover bekend is dat nog niet gebeurd.

Mocht het fipronilgehalte zo hoog zijn dat de gezondheid in gevaar komt, dan zal de FAVV zelfs een terugroepactie beginnen waarbij ook de consumenten worden ingelicht. Zover is het nog niet gekomen, aldus de FAVV.