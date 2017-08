'Ongevaarlijke doses fipronil aangetroffen in koekjes en kippenvlees'

Het luizenbestrijdingsmiddel fipronil is ook gevonden in koekjes en in kippenvlees. Het gaat om kleine hoeveelheden die niet gevaarlijk zijn voor consumenten, zegt directeur Harm Janssens van laboratorium TLR, dat voor de industrie onderzoek heeft gedaan.

TLR is een van de vier laboratoria waarvan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de onderzoeksresultaten accepteert.

De afgelopen 16 dagen heeft TLR in opdracht van supermarkten en handelaren veel eieren, kippenvlees en etenswaren waarin eieren zijn verwerkt, getest. In koekjes en in kippenvlees heeft TLR lage concentraties fipronil gevonden. Daarmee zijn de producten volgens Janssens niet schadelijk voor de mens.

Nederlandse producten

Om welke koekjes het gaat, of waar het vlees voor bestemd is, wil de TLR-directeur niet zeggen. Wel wil hij kwijt dat het om Nederlandse producten gaat. Ook kan hij niet zeggen of er producten uit de handel zijn genomen of vernietigd. Volgens Janssens koppelt TLR de resultaten terug en is het aan de opdrachtgever om verdere besluiten te nemen over de producten.

Volgens TLR krijgen commerciƫle laboratoria opdracht om op fipronil te testen omdat hun opdrachtgevers niet willen wachten op de uitkomsten van de NVWA. Als producten daar worden onderzocht zou het onderzoeksresultaat vijf dagen op zich laten wachten. "Wij hebben de volgende dag een uitkomst", zegt Jansens.

De fipronil-affaire begon in de pluimveesector. Bij de bestrijding van bloedluizen bij kippen is het verboden anti-luismiddel fipronil gebruikt. Dat is via de kippen in de eieren terechtgekomen. De NVWA kwam met een lijst met eieren die beter niet geconsumeerd kunnen worden en supermarkten moesten op grote schaal eieren uit de schappen halen.