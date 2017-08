Eindelijk weer de hand van de knip

Inhaalslag

Consumenten gebruiken de economische voorspoed ook voor een inhaalslag. Tijdens de crisisjaren hebben Nederlanders hun uitgaven vaker tot het noodzakelijke beperkt en - ondanks de lage rente - veel gespaard. "Maar nu kan het nieuwe bankstel of winterjas weer gekocht worden", zegt Van Raaij.

En dat is te zien in de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Uit de meest recente cijfers blijkt dat consumenten in mei 6 procent meer hebben uitgegeven aan duurzame goederen als kleding en spullen voor in huis ten opzichte van vorig jaar. Dat het goed gaat op de huizenmarkt in grote delen van het land draagt daar ook aan bij.